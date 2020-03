Pixar-Filmemacher: „Wir brauchen eine dicke Haut“

„ Onward: Keine halben Sachen“ (derzeit im Kino) ist der 22. Animationslangfilm des legendären Pixar Animationsstudios. Regisseur Dan Scanlon und Produzentin Kori Rae – das Team hinter Pixars „ Monster Uni“ – haben eine berührend-witzige Fantasy-Story geschaffen, in der zwei Brüder ihren Vater suchen und dabei zueinander finden.

KURIER: Herr Scanlon, stimmt es, dass viele Ihrer eigenen Kindheitserlebnisse in den Film eingeflossen sind?

Dan Scanlon: Ja, das ist richtig. Mein Vater starb, als mein Bruder und ich zu jung waren, um uns an ihn erinnern zu können. Wir haben uns immer gefragt, wie er wohl gewesen ist und wie schön es wäre, wenn wir ihn einmal treffen könnten. Diese Geschichte findet sich in „ Onward“ wieder: Was wäre, wenn man eine Person noch einmal sehen könnte? Was würde sie von uns und dem, was wir geworden sind, halten? Kori Rae (die Produzentin, Anm.) konnte gleich etwas mit dieser Geschichte anfangen, obwohl sie selbst nicht diese Erfahrung gemacht hatte. Aber auch sie hat Menschen in ihrem Leben verloren, die ihr wichtig waren – und so kam unser Film zustande.