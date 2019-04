Pinks achtes Studioalbum: Neue Songs mit altbewährtem Sound

Neben langjährigen Songwriter-Kollaborateuren wie Max Martin oder Greg Kurstin hat Pink für „Hurts 2B Human“ auch mit Beck zusammengearbeitet. Das Resultat „We Could Have It All“ ist allerdings nur ein belangloses Dahingeplätscher.

Ansonsten ist „Hurts 2B Human“ mehr von dem, was man an Pink bisher geliebt hat. Eine Weiterentwicklung ist nur ansatzweise zu erkennen. Das Dilemma dabei: Mit Ausnahme von „Hustle“ funktionieren diese Ansätze nicht. Am berührendsten ist die zweifache Mutter immer noch, wenn sie ihre Stimme und hymnische Melodien in den Fokus rückt, das akustisch-zart oder kraftvoll-bombastisch instrumentiert.