Pink Floyd: Das allerletzte Hurra

Was aber alles kein Hindernis für einen neuen Blick auf die „Later Years“, also die späteren Jahre 1987 bis 2019 zu werfen. Mehrfach verpackt (kleine Box mit wenigen Songs, große Box mit vielen Songs) gibt es unter diesem Titel nun Unveröffentlichtes, neu Gemixtes, allerlei Nebenproduziertes und viel Erfreuliches zu hören. So etwa die gelungene, einst nur auf illegalen Pressungen zu hörende Live-Version von „Welcome To The Machine“, aufgefrischte Klangbilder zu „Momentary Lapse of Reason“, und eine frühe, weniger aufgeladene Version von „High Hopes“, die durchaus für sich hätte stehen bleiben können. Wie überhaupt die Live-Alternativen der großen drei Alben (leider ohne „Animals“) absolut hörenswert sind – etwa „Comfortably Numb“ und „Wish You Were Here“ aus dem einst legendären Knebworth-Konzert.

Und ja, es ist wie bei „ Star Wars“: Alle keppeln über die abnehmende Qualität der späteren Veröffentlichungen, aber beim Wiederhören der „Later Years“ merkt man, dass auch diese ordentlich emotional waren.