Pichler, Filko, Koller: Geniale Einzelgänger in Wiener Galerien

Den Slowaken Stano Filko (1937 – 2015) zog es später, 1981, in die USA. Zuvor schuf er in seiner Heimat Kunst, die unter dem Radar der kommunistischen Zensur durchsegelte. Etwa, indem er mit seinen Mitstreitern weiße Tücher weiß bemalte und ausstellte oder an ein paar Maitagen im Jahr 1965 ganz Bratislava zur Kunst erklärte.

Als Filko schließlich die damalige Tschechoslowakei verließ, war es vorbei mit dem subtilen Minimalismus: Wie der mit dem Nachlass betraute Galerist Emanuel Layr in der Schau „Red Exile“ (bis 21. 5., Seilerstätte 2/26, 1010) zeigt, wurde Filko in New York expressiv, bunt und auch recht provokant. Das Echo in der US-Szene, die von Jackson Pollock bis Robert Rauschenberg schon viele Bild-Material-Schlachten gesehen hatte, hielt sich in Grenzen. Filko arbeitete aber weiter und entwickelte eine Art Geheimlehre, die sich bei aller Esoterik durch eine strenge innere Logik auszeichnet, wie Layr beteuert.