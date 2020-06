Picasso nach 50 Jahren wiederentdeckt

Fast ein halbes Jahrhundert lang ist ein Werk des spanischen Künstlers Pablo Picasso in einem Museumslager im US-Bundesstaat Indiana vergessen worden. Jetzt solle das in seltener Glasmaltechnik gefertigte Bild "Sitzende Frau mit rotem Hut" verkauft werden, teilte das Evansville Museum am Donnerstag (Ortszeit) mit.