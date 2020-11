Pianist Lang Lang will mit Bach „ein Zeichen der Hoffnung setzen“

Womit wir doch beim aktuell leider alles beherrschenden Thema angekommen wären. Wie geht es Lang Lang damit, der als Lehrer in China in Stadien durchaus mehrere Tausende Klavierschülerinnen und Schüler gleichzeitig zu unterrichten pflegt? „Ich bin natürlich getroffen, wie wir alle. Aber ich mache weiter! Wozu gibt es die Neuen Medien? Über meine offizielle Homepage (www.langlangofficial.com, Anm.) kann man sich für die Kurse anmelden, da gibt es auch Informationen über all unsere Aktivitäten. Eines ist klar: Jetzt sollten wir uns alle doppelt so stark für die Musik und die Kunst einsetzen. Wir brauchen sie zum Überleben.“

Gutes Stichwort: Wie hat Lang Lang seine ungeplante Auszeit – eine Handverletzung zwang ihn im Jahr 2017 zu einer fast zweijährigen Pause – und die Corona-Pandemie überstanden? „Die Corona-Pandemie ist leider immer noch nicht vorbei. Aber ich hoffe, dass wir bald eine wirksame Impfung gegen das Virus haben, dass wir einander wieder persönlich begegnen können. Inzwischen nütze ich die Zeit, um weiter zu lernen, um tiefer in manche Werke einzutauchen und um zu üben. Man kann noch so oft ein Werk technisch sehr gut spielen, aber der Hintergrund, der innere, emotionale Gehalt zählt für mich immer mehr. Da gibt es einiges zu entdecken“, so der „extrem gereifte“ Künstler.