Philippe Jordan wird Chefdirigent in Paris

Wien/Paris

Philipp Jordan, bisher Chefdirigent der Wiener Staatsoper, geht nach Paris: Mit Saisonstart 2027/28 übernimmt er das Orchestra National de France, hieß es in einer Aussendung. Er kehrt damit nach Paris zurück, wo er mehr als ein Jahrzehnt an der Spitze der Opéra National de Paris stand.

„Bereits meine erste Begegnung mit dem Orchestre National France im Oktober 2022 hat mir das Gefühl gegeben, dass die Wurzeln dieses Orchesters gleichermaßen in der Tradition der französischen Musik wie im großen Repertoire der Klassik und Romantik liegen und dass wir gemeinsam Außergewöhnliches erreichen können“, sagt Jordan. „Für mich fühlt sich diese neue Verbindung wie eine Heimkehr an. Die 12 Jahre an der Pariser Oper waren eine beglückende Zeit und nach meinen Jahren an der Wiener Staatsoper sowie davor schon als Chef der Wiener Symphoniker kehre ich nun zurück nach Frankreich.“ Er sei „sehr glücklich, hierfür mit dem Orchestre National de France den idealen Partner gefunden zu haben.“