Mailänder Oper: Startenor Jonas Kaufmann sagt Scala-Saisonstart ab

"Ich hatte das Privileg, in meiner Karriere mehrmals an diesem herausragenden Moment italienischer Kultur teilzunehmen", sagt Kaufmann über den Scala-Saisonstart. "Umso mehr tut es mir leid, diesmal das Publikum und meine Kollegen enttäuschen zu müssen. Ich hoffe jedoch auf ihr Verständnis, insbesondere in einem Land, in dem die Familie noch immer von großer Bedeutung ist."