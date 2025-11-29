Philipp Hochmaier und Deleila Piasko: "Ein kleines Wunder, dass ein Theaterstück so weit kommt"
Sie spielten gemeinsam am Salzburger Domplatz und holten sich jetzt für den "Jedermann" die Romy für den KURIER Publikumshit ab. "Ein wunderschöner Abschluss", wie die beiden sagen.
KURIER-Publikumshit: 2024 war Philipp Hochmair dann endlich dort, wo er eigentlich schon lang hingehört hat, am Domplatz in Salzburg, als Jedermann. Mit Deleila Piasko als Buhlschaft an seiner Seite und einem starken Ensemble wurde die Neuinszenierung zum Riesenhit. Kein Wunder, dass das TV-Publikum dabei sein wollte: Die Übertragung des „Jedermann“ schaffte, was nicht Jedermann schafft – die erste ROMY für den größten Publikumshit zu gewinnen.
Kommentare