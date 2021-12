Philharmonischer Luxus auch im Fernsehen: Welser-Möst und Mahler

Im Rahmen der Aufnahmen gaben Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer und Geschäftsführer Michael Bladerer Einblicke in das Innenleben des Luxusklangkörpers; Franz Welser-Möst kam über Mahlers Musik zu Wort. Über die Asien-Tournee: „Wir haben insgesamt 14 Konzerte gespielt. Jedes war ausverkauft, und Riccardo Muti hat Unfassbares geleistet.“ Aber: „Wir sind alle geimpft, wurden jeden Tag getestet, durften die Hotels nur für die Konzerte verlassen. Ein kurzer Spaziergang im Freien fühlte sich an wie mit einer Fußfessel“, so Michael Bladerer. Froschauer ergänzt: „Aber wir hatten so viele beglückende und berührende Erlebnisse.“

Eines davon: Der inzwischen 86-jährige japanische Dirigent Seiji Ozawa (einst auch Musikdirektor im Haus am Ring) konnte das Orchester noch ein Mal kurz dirigieren. Daniel Froschauer: „Seiji Ozawa sitzt im Rollstuhl, er kann kaum sprechen, sich nur über die Augen und die Arme ausdrücken. Doch Riccardo Muti hat ihm das Podium überlassen. Das war für uns alle eine große Geste.“

Groß ist auch das, was auf die Wiener Philharmoniker wieder zukommt. Am 1. Jänner 2022 findet bekanntlich das Neujahrskonzert statt. Dirigent ist Daniel Barenboim; Millionen Menschen werden weltweit via ORF und EBU an den Bildschirmen dabei sein.