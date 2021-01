Phil Collins und Justin Timberlake feiern runde Geburtstage

Dieses Wochenende gehen die Achtziger-Jahre in Pension, und die Nuller-Jahre kommen in die Midlife-Crisis. Phil Collins, der die 80er mit streichfähigen Balladen und kathedralengroßen Schlagzeugklängen beschallt hatte, wird am Samstag 70 Jahre alt. Und Justin Timberlake, der ewige Bub, der Konsenspopstar des ersten Jahrzehnts im neuen Jahrtausend, wird am Sonntag allen Ernstes 40. Ersteres ruft eher die Reaktion hervor: Was, der ist nicht älter? Zweiteres dagegen will man kaum glauben.

(Dass die Achtziger-Jahre 30 Jahre älter sind als die Nuller-Jahre, wirkt nur auf den ersten Blick komisch. In der Logik des Popgeschehens ergibt das durchaus Sinn. Gibt es aus heutiger Sicht etwas Älteres als die Achtziger-Jahre?)

Phil Collins und Justin Timberlake haben, zugegeben, nicht viel gemeinsam, abgesehen davon, dass sie von Beruf Sänger, Schauspieler sowie weltberühmt sind. Und dass sie zunächst als Mitglied einer Band bekannt wurden.

Phil Collins trat 1970 der Progressive-Rock-Gruppe Genesis als Schlagzeuger bei und übernahm 1975 auch das Mikrofon. Justin Timberlake begann als Kinderstar in der TV-Show „Mickey Mouse Club“ neben Britney Spears und Christina Aguilera, ehe er 1996 Teil der Boygroup *NSYNC wurde. Dass Timberlakes Talent schlicht viel zu groß war, um zu niedlichen Liedlein über die Bühne zu hopsen, war damals schon offenkundig.

Meistgehasst

Phil Collins begann 1981 eine Solo-Karriere, inspiriert durch seine erste Scheidung (das Thema Scheidung blieb für sein Leben bestimmend). Das Album „Face Value“ und der Song „In The Air Tonight“ mit seinem übergroßen Schlagzeugsound wurden stilprägend für das Jahrzehnt. Danach verlegte er sich auf schmachtende Balladen, die große Hits wurden, den Sänger aber auch zur Symbolfigur für die musikalische Glätte dieser Zeit machten. Für jeden nervigen Hitparaden-Song wurde ihm die Verantwortung zugeschoben, Phil Collins wurde zum Weltstar, den zu hassen man liebte.