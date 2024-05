Bartoli hebt mit dem Ballon ab – vom Airport „Lorenzo da Ponte“

Gemäß dem Motto des heurigen Festivals „Tutto Mozart“ wurde das Konzert im Großen Festspielhaus von zwei Symphonien des Salzburger Genius umrahmt. Zuerst von der „Pariser“, und schließlich erlauschte man in festlicher Heiterkeit die in Verklärung gipfelnde „Jupiter“- Symphonie. Vom Dirigenten mit sorgsamer Dynamik gesteuert, erlebte man sie als Höhepunkt Mozartscher Sinfonik gemäß ihrem Beinamen im strahlenden Glanz und großer Spielfreude.

Es wurde getanzt, getrunken, gekifft, Fußball gespielt: Ein buntes Völkchen agierte in der Abflughalle eines Flughafens. Dahinter auf Videos abgestellte oder überfliegende, auch brennende Flugzeuge. Als Begegnungsort von Menschen sieht Davide Livermore diesen imaginären Airport „Lorenzo da Ponte“, wo die Passagiere auch mit Verspätungen, Wetterstürmen und Explosionen zu kämpfen haben. Hier begann die Reise durch den „tollen Tag“, das Opernpasticcio „Une folle journée“ des Festivals, welches sich Intendantin Cecila Bartoli ausgedacht hatte.

Von hier konnte man nach Sevilla, Palermo oder Neapel fliegen, den Schauplätzen der Da-Ponte-Opern „Le nozze di Figaro“, „Don Giovanni“ und „Così fan tutte“. Genau aus diesen Opern erklangen quasi als „Best of“ die schönsten Arien und Ensembles, die von einem überwiegend hochkarätigen Sängerensemble präsentiert wurden: Da wurde lustvoll, humorvoll gespielt und gesungen, wobei die Protagonisten in unterschiedliche Rollen und nicht nur in jenes ihres eigentlichen Fachs schlüpften. Nur wirkten die Vielzahl an Ideen und Gags recht bemüht, der Überbau recht konstruiert. Und zum Finale wurde es auch noch kitschig, da schwebten nämlich Bartoli und Mattia Olivieri vor einer bunten Wolkenlandschaft mit einem Ballon in den Himmel.