Peymann erhält Lessing-Preis für Kritik

Der Regisseur Claus Peymann (74) ist am Sonntag mit dem Lessing-Preis für Kritik ausgezeichnet worden. Die Laudatio in der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel hielt der österreichische Schriftsteller Peter Turrini. Mit dem ehemaligen Burgtheater-Direktor Peymann wird nach Auffassung der Jury ein "ebenso unbequemer wie ideenreicher Künstler" geehrt. Der 74-Jährige leitet seit 1999 das Berliner Ensemble.



Seit seinen Anfängen in den 1960er Jahren habe der in Bremen geborene Regisseur gesellschaftliche Themen im Medium des Theaters reflektiert, heißt es in der Begründung der Jury. Noch immer verstehe er das Theater als moralische Einrichtung und halte am Gedenken der Erziehbarkeit des Menschen durch die Kunst fest. Der mit 20.000 Euro dotierte Preis wird alle zwei Jahre von der Lessing-Akademie Wolfenbüttel und der Braunschweigischen Stiftung Nord/LB-Öffentliche in Gedenken an den Aufklärer Gotthold Ephraim Lessing verliehen.