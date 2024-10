Peter Kraus macht Schluss - Letzte Tour heißt "Rockin' 85!"

Schlagersänger Peter Kraus (85) will zum letzten Mal auf Tour gehen. Der Auftakt seiner Geburtstagstour mit dem Titel "Rockin' 85! - Das große Geburtstagskonzert 2024" fand am Montagabend im Berliner Friedrichstadt-Palast statt. Insgesamt elf Konzerte will der gebürtige Münchner spielen, darunter in Dresden, Essen, Zürich und Stuttgart.

Ganz von der Bühne will sich Kraus nach der Reihe an Auftritten im Oktober aber nicht verabschieden, wie eine Sprecherin des Konzertveranstalters Semmel Concerts Entertainment sagte. Einzelshows wolle er weiter spielen, nur eben nicht mehr eine klassische Tour.