Peter Klien: "Es gibt auch Politiker mit Humor"

KURIER: Sie kehren nach dem ganzen Hin und Her um ihr Format ins Fernsehen zurück. Wie viele Kompromisse erfordert diese Rückkehr? Welche Änderungswünsche wurden an Sie herangetragen?

Peter Klien: Die Änderungswünsche waren inhaltlicher Natur. An der Spitze stand der Gedanke, dass ich so viele Außenreportagen wie möglich machen soll. Also fix jede Woche. Und wenn geht, auch länger als zuvor. Oder auch einmal zwei kürzere Filme.

Macht man im Vorfeld eine Art Stärken-Schwächen-Analyse des Formats?

Das ist auf jeden Fall eine gute Herangehensweise.

Was für Schwächen haben Sie ausfindig gemacht?

Es war eine Schwäche des alten Formats, nicht von Anfang an auf meine Stärke zu setzen – also für jede Sendung eine Außenreportage zu produzieren. Das werden wir mit dem Neustart besser machen. Außerdem war die alte Sendung optisch und inhaltlich manchmal ein wenig langatmig. Hier wollen wir abwechslungsreicher und kleinteiliger werden.