"Peter Grimes“ mit Jonas Kaufmann: Eine Seefahrt, die ist lohnend

Das Theater an der Wien hat vor kurzem die fantastische Inszenierung von Christof Loy wieder ins Programm genommen. Doch auch die Staatsoper kann Brittens Meisterwerk „Peter Grimes“ in einer nach wie vor gültigen Regie von Christine Mielitz in Top-Besetzung auf die Bühne bringen. Ja, da ist Jonas Kaufmann in der Titelpartie zu erleben. Eine Tatsache, die die Besucherzahlen natürlich erhöht. Aber Kaufmann ist nicht der Star des Abends.