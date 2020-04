Peter Beard: Ein Leben zwischen den Welten

Zum Buch: " Peter Beard", Peter Beard, Nejma Beard, Hardcover, 770 Seiten, € 100, Taschen Verlag

Zur Person: Peter Beard wurde 1938 in New York geboren und begann schon als junger Mann, Tagebuch zu schreiben und zu fotografieren. Nach seinem Abschluss in Yale entwickelte er ein großes Interesse für Afrika. In den 1960er- und 1970er-Jahren arbeitete Beard im Tsavo-Nationalpark, im Aberdare-Gebirge und am Rudolfsee in Kenia. Als kreativer Chronist fotografiert, schreibt und malt Beard – die daraus entstehenden Collagen spiegeln seine persönlichen Erfahrungen wie auch den Wandel unserer Zeit wider. Peter Beard lebt mit seiner Frau Nejma und seiner Tochter Zara in New York City, Long Island und Kenia.