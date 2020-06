Performancereihe mit Blixa Bargeld im Augarten

David Adjaye

Wanda Coleman

Ásdís Sif Gunnarsdóttir

In dem vomentworfenen Holzpavillon eröffnen am 14. Juni die Post-60er-Poetinund die isländische Performancekünstlerindie Programmreihe "ephemeropteræ", bei der bis Ende September zwölf Spoken Word Performances am Programm stehen, immermit einer dreiwöchigen Pause im August. Zuvor gibt es bereits ab 15 Uhr. Kuratiert wurde ephemeropteræ 2013 von Boris Ondreička und Daniela Zyman.

Auf die Vergänglichkeit der Performancekunst weist der Titel der Reihe hin. Ephemeropteræ sind Eintagsfliegen. Im Gegenzug dazu werden neue ephemeropteræ dafür täglich geboren.

Neu ist auch, dass ab sofort alle Ausstellungen gratis zu besuchen sind, denn bislang waren "die Besucher nicht so zahlreich wie erhofft", so Francesca Habsburg, Gründerin und Leiterin der Stiftung Thyssen- Bornemisza Art Contemporary, die vor einem Jahr vom ersten Bezirk in den Augarten zog.