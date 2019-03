Performance-Pionierin Carolee Schneemann (79) verstorben

Wer ein kursorisches Verständnis der jüngeren Kunstgeschichte hat, denkt beim Namen Carolee Schneemann vermutlich an die Werke "Meat Joy" (1964) und "Interior Scroll" (1975). Für das erstgenannte wälzte sie sich nackt mit Männern, Würsten, Koteletts und gerupften Hühnern auf den Boden. Für das zweite bemalte sich Schneemann im Rahmen einer Performance am ganzen Körper, bevor sie sich dann eine in der Vagina versteckte Schriftrolle aus dem Körper zog. Dass das für viele ein Skandal war, muss nicht extra erwähnt werden.

Doch Schneemann, die am Mittwoch im Alter von 79 Jahren verstarb, war viel mehr als eine wilde Aktionistin, die Generationen an Performancekünstlerinnen von Valie Export bis Tracey Emin inspirierte und mit ihrer Arbeit fest im Kanon der zeitgenössischen Kunst verankert ist. Ausgebildet war die im ländlichen Pennsylvania geborene Künstlerin nämlich als Landschaftsmalerin - und von diesem Startpunkt aus begann sie, Malerei über die Leinwand hinaus zu denken, in Bewegung zu versetzen und in andere Medien zu übertragen. "Kinetische Malerei" war der Begriff dafür, den eine große Retrospektive im Salzburger Museum der Moderne 2015 ausführlich darlegte.