"Perfect Addiction": Schluss mit dem ätzenden Sad-Girl-Shit

Was tut man, wenn man seinen Lover in flagranti mit einer anderen erwischt? Noch dazu, wenn es die eigene Schwester ist? – Erst einmal heulen und fluchen, sich verkriechen. Das macht Martial-Arts-Trainerin Sienna, die ihren narzisstischen Typen Jax beim Fremdgehen ertappt hat. Doch ihre Rache ist süß: Sie zieht bei Jax’ erbittertstem Gegner Kayden ein und baut den Eigenbrötler zur Martial-Arts-Kampfmaschine auf, die den fiesen Jax im Ring besiegen soll. Natürlich kommen sie sich beim Training nahe, was das Ganze verkompliziert.