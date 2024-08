Heimischer Protest gegen „Kahlschlag“ in der Slowakei

Von Laurenz Reidinger

Kulturkampf. In einem Offenen Brief an den slowakischen Premier Robert Fico fordern Milo Rau, der Intendant der Wiener Festwochen, und die Leitungsgruppe des Wiener Schauspielhauses die sofortige Wiedereinsetzung von Matej Drlička. Dieser war, wie berichtet, von Kulturministerin Martina Šimkovičová als Generaldirektor des Nationaltheaters in Bratislava gekündigt worden.

Die Verfasser warnen vor einer Erodierung der Kunst-, Kultur-, Meinungs- und Pressefreiheit und nennen die Entscheidung der slowakischen Regierung „respektlos, unprofessionell und eines Mitgliedsstaats der Europäischen Union unwürdig“.