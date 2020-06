"Peer Gynt": Ein Rockstar sucht sich selbst

Peer Gynt" ist so etwas wie der norwegische "Faust": So wie Goethe lässt Ibsen seinen ewig suchenden Helden in einem kaum spielbaren dramatischen Gedicht um die Welt reisen, das Leben in allen Facetten auskosten – und schließlich am Ende, als die Hölle Ansprüche auf dessen Seele anmeldet, in den Schoß des ewig Weiblichen flüchten.

Der Unterschied ist: Während Faust nicht weniger finden will, als den Sinn schlechthin ("zu wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält"), sucht Peer Gynt sich selbst. (Wir lernen: Offenbar ist der Norweger weniger anmaßend.)

Peer Gynt, der sich als junger Mann seine Abenteuer wie ein Lügenbaron selbst zusammenfantasiert, bevor er dann tatsächlich ins Reich der Trolle findet, erlebt sich selbst als "Zwiebel": So viele Häute er auch abzieht, er findet immer nur eine neue Haut, nie den Kern. Wo Faust am Ende seines Lebens den perfekten Augenblick ("verweile doch, du bist so schön") zumindest ahnt, geht es Gynt um ein anderes Moment-Erlebnis: War ich, wenigstens für einen Augenblick, ganz ich selbst?

Er war es nie, verurteilt er sich selbst. Er war es immer, sagt seine Geliebte Solveig, die er vor Jahrzehnten sitzen gelassen hat. In ihrer Liebe war er immer er selbst, erklärt sie, und bettet seinen Kopf in ihren Schoß.