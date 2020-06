Paulus Manker: "Er lügt wie alle Politiker"

Er hält sich für zartbesaitet und ist für Rundumschläge immer zu haben. Theatermacher Paulus Manker über die Rückkehr von " Alma" und seine Probleme mit der Kulturpolitik.

KURIER: Herr Manker, Ihre "Wutrede" anlässlich Ihrer Auszeichnung bei der Nestroy-Verleihung 2010 steht noch immer ganz oben auf Ihrer Homepage. Gilt das alles noch, was Sie damals gesagt haben? Dass sich die Kulturministerin nicht genug um Kultur kümmert und die Subventionen hauptsächlich den etablierten Institutionen zu Teil werden?

Paulus Manker: Es war eine Dankesrede, keine Wutrede. Schließlich wurde ich geehrt. Wissen Sie, ich war grad einige Monate in München. Was ich da an phantastischem Theater gesehen habe, übertrifft in so hohem Maße alles, was es bei uns zu sehen gibt, dass nur die Kulturpolitik daran schuld sein kann. Am Residenztheater, an der Oper, an den Kammerspielen. Und wissen Sie, wer das dort macht? Martin Kusej und Klaus Bachler, zwei Österreicher. Dort spielen Minichmayr, Moretti, Ofczarek, Hering. Und der Holländer Johan Simons leitet die Kammerspiele. München ist Theaterhauptstadt. Wenn Sie mir eine halbe Seite geben, schreibe ich drüber.

Sie haben auch den Kulturstadtrat massiv kritisiert, weil die Stadt Wien keine Subventionen für „ Alma" zahlt und Sie mit Ihrer Produktion deshalb nach Prag auswandern mussten. Andreas Mailath-Pokorny bestritt das im KURIER-Interview. Wie ist das Verhältnis zum Stadtrat jetzt?

Er lügt, wie alle Politiker. Wir bekommen auch heuer keine Unterstützung. Kulturstadtrat Mailath-Pokorny ist ein kunstferner Apparatschik, der einen bestraft, wenn man sich ihm gegenüber nicht subaltern genug benimmt. Der liebt vielleicht das Donauinselfest – sonst aber nix. Marke: Gemeindebau. Aber wir bereisen seit 17 Jahren die ganze Welt, auf drei Kontinenten, mit 420 Vorstellungen vor ausverkauften Häusern. Woanders wäre das eine Sensation – bei uns wird man dafür geächtet. Das ist typisch österreichisch: auf eine Produktion mit diesem Erfolg wäre jedes andere Land stolz, unsere Kulturpolitiker nicht. Aber die fahren ja auch nicht nach Cannes, wenn dort zwei Österreicher den Wettbewerb dominieren. (Anm.: Laut Stadtratbüro wurde „ Alma" in den letzten zehn Jahren allein von der Stadt Wien mit einer halben Million Euro gefördert.)

Sie haben den Glücksspielkonzern und Kultursponsor Novomatic sehr gelobt. Muss sich ein Kulturschafffender in der Kulturnation Österreich auf die Großzügigkeit eines Aufstellers von einarmigen Banditen verlassen?

Mir sind einarmige Banditen lieber als jene im Nadelstreif oder in Ministerrang, wie wir sie täglich im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu sehen bekommen. Auch heuer haben wir einen Unterstützer: den Immobilienentwickler IMMOVATE. Er hat das Post- und Telegrafenamt gekauft wird dort tolle Appartements bauen, hat aber den Baubeginn extra in den Herbst verschoben, damit wir im August noch ein letztes Mal „ALMA" spielen können. So etwas nenne ich Kulturgeist.

Böser Bube, Enfant Terrible: Ihr Image, "nicht pflegeleicht zu sein", macht den Journalisten viel Freude. Was halten Sie eigentlich von Journalisten?

Die Journalisten haben dieses Image erfunden, sie pflegen es und hegen es, weil sie zu faul sind, selber herauszufinden, wie ich wirklich bin. Und Sie tun es ja gerade auch, nicht wahr?

Ich hab im Kurier-Archiv nachgeschaut. In der Gesellschaftskolumne von Karl Hohenlohe kommen Sie mehr als 20 Mal vor. Er scheint einen Narren an Ihnen gefressen zu haben. Ist das nicht schlecht für die Imagepflege?

Karl Hohenlohe ist ein treuer Besucher unserer " Alma" und findet als Hocharistokrat immer den rechten Ton. Ich bin ein nobler, feinsinniger Mensch, dem der Adel ein Gefühl von Zuhause gibt. Hohenlohe hat in mir die verwandte Seele erkannt.

Unter anderm kommen Sie in seiner Kolumne als "bekennender Rüpel" vor. Sind Sie das?

Ich bin sehr zart besaitet. Ein Ästhet. Ein zärtlicher Liebhaber und Feingeist. Nur reizen sollt` man mich nicht.

Haben Sie das Ulrich Seidl-Stück „Böse Buben", an dem Sie zum Beginn mitgewirkt haben, gesehen? Sind Sie froh, dass Sie ausgestiegen sind?

Ich bin nicht ausgestiegen, ich wurde von den Wiener Festwochen hinausgeworfen. Ich wollte bis zuletzt mitmachen – man ließ mich nicht. Und muss jetzt vor Gericht gehen, um mein Recht zu bekommen.

Folgende Situation: Wenn Leute Sie persönlich kennen lernen und von Ihnen "Küss die Hand zu hören bekommen": Sie die dann enttäuscht?

Ich küsse Damen auch tatsächlich die Hand. Und ich weiß auch, wie es geht: mit geschlossenem Mund und einer leichten Berührung des Handrückens. So will es das spanische Hofzeremoniell. Ohne Berührung ist es Pipifax. Und wenn ich es ernst meine, drehe ich die Hand um und küsse die feuchte Innenseite. Dabei öffne ich leicht die Lippen und atme ein wenig aus.