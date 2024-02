Paula Beer im Interview: Pause machen, weil es so schlimm ist

„Bei fiktiven Figuren ist es generell nicht so schwer, jemanden zu spielen, den man nicht mag“, sagt die 28-jährige Schauspielerin Paula Beer im KURIER-Gespräch über ihre schwierige Rolle: „Auch wenn es sich um krasse Situationen handelt, bietet der Rahmen der Fiktion einen Schutz. Im Fall von Stella Goldschlag ist es aber nochmal anders, weil wirklich alles tatsächlich passiert ist. In der Vorbereitung kam ich immer wieder an Punkte, wo ich gemerkt habe: Ich brauche jetzt eine Pause, weil es so schlimm ist.“

Andererseits aber böten Rollen wie die der Stella die spannendsten Herausforderungen, gibt Beer zu: „Ich habe mich von der Figur faszinieren lassen. Das ist vielleicht das Verrückte am Schauspielen: Personen wie Stella Goldschlag sind interessant zu spielen, weil sie so wahnsinnig komplex sind.“