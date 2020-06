Paula Beer im Interview: „Ich vermisse eine weibliche Sicht“

Undine sagt zu ihrem (ersten) Geliebten: „Wenn du mich verlässt, muss ich dich töten.“ Dieser Satz ist natürlich dem Mythos verpflichtet. Aber können Sie mit der Radikalität eines Liebesanspruches etwas anfangen?

Nein, das funktioniert nur in Undines Welt. Deswegen ist Johannes auch so irritiert und tut Undine als Spinnerin ab. Man kann einen anderen Menschen nicht besitzen.

Wie schwierig waren die Unterwasser-Drehs?

Wir waren zwei Tage komplett unter Wasser und hatten keinen Zeitdruck. Für einen Unterwasserdreh gibt es eine eigene Unterwasser-Crew. Für den Regisseur werden Lautsprecher ins Wasser gehangen, damit er uns Anweisungen geben kann. Aber natürlich kann man nicht antworten und kommuniziert in Zeichensprache. Das dauert alles wesentlich länger, da wir Menschen im Wasser nicht so flott sind wie an Land.

Wasser ist Undines Element. Wurde Ihr eigenes Spiel vom Wasser beeinflusst?

Ja, tatsächlich hat mir das Wasser sehr geholfen – schon bei den Tauchstunden in der Vorbereitung. Es ist ein Element mit ganz anderen Qualitäten und Kräften. Man kann sich anders bewegen, und die Zeit scheint unter Wasser auch anders zu vergehen. Beim Tauchen kommt der Körper in einen Bereich, in dem er unter normalen Umständen, also ohne Tauchgeräte, sterben würde. Und das macht etwas mit einem. Man hört seinen Puls, spürt den Wasserdruck auf der Lunge. Es ist eher eine Meditation, in der man sich selber sehr gut kennenlernt.