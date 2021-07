Paul Verhoevens Nonnen-Schocker in Cannes: Ekstasen der Selbstinszenierung

Das Festival in Cannes geht ins erste Halbfinale, und es sind nicht nur Filme, die die Diskussionen bestimmen. Debatten über Coronaregeln sind Dauerthema. Derzeit werden in Cannes durchschnittlich drei Covid-Fälle pro Tag entdeckt, was keinen Grund zur Cluster-Sorge gäbe, wie die Festivalleitung versichert. Trotzdem wird man immer wieder an pandemische Schreckensszenarien erinnert, wo man es am wenigsten vermutet.

Paul Verhoevens neuer Nonnen-Reißer „Benedetta“ mag vielleicht schon aufgrund seiner expliziten, lesbischen Sexszenen manche Zuschauer und Zuschauerinnen brüskieren. Doch wenn dann die Pest vor den Toren der italienischen Stadt Pescia wütet, ein Lockdown verhängt wird und verstorbene Menschen hastig verscharrt werden, dann entstehen wahrlich gruselige Anklänge an unsere Gegenwart in einem Film, der bereits vor Corona gedreht wurde.