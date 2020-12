Paul McCartney kündigt Doku über seine Musikkarriere an

Kurz darauf gründete McCartney mit Ehefrau Linda und Ex-Moody-Blues-Bandmitglied Denny Laine die Gruppe Wings. 1975/76 gingen sie auf die „Wings over the World“-Tour. Ihren Höhepunkt feiert sie im Kingdome-Stadion in Seattle, wo die Wings vor 67.000 begeisterten Fans spielten. Arte zeigt in der Nacht auf Samstag (0.30) einen einstündigen Zusammenschnitt dieses Konzerts. Er bietet ein Best-of der schönsten Paul-McCartney-Kompositionen von „Maybe I’m Amazed“ über „Lady Madonna“, „The Long and Winding Road“, „Bluebird“ und „Blackbird“ bis „Yesterday“.