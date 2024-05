Biografie, ein Spiel: Nichts ist so wirklich wie der Zufall

In dieser kleinen Begebenheit steckt fast alles, was Paul Auster ausmacht: In vielen seiner Romanen spielt der Zufall eine entscheidende Rolle. Und viele spielen in New York, meist in Brooklyn. Paul Auster war so etwas wie ein „Stadtschreiber“. Auch seine Drehbücher – darunter „Lulu on the Bridge“ – spielen in New York. Und in Wayne Wangs Brooklyn-Film „Smoke“ erzählt Auggie, verkörpert von Harvey Keitel, eine unglaublich berührende Weihnachtsgeschichte.