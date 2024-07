Patti Smith in Wien: Es lebe der Rock'n'Roll, und alle seine Toten

Dass dieser Umstand aber nichts an der Kraft ihrer Kunst ändert, dass diese weiter dringlich, aktuell, packend und glaubhaft sein kann, wenn man sie nur überzeugt und authentisch darbietet, konnte Smith mit ihren Mitmusikern am Donnerstagabend auf der Open-Air-Bühne der "Metastadt" in Wien-Stadlau eindrucksvoll beweisen. Der generationenübergreifende Event - zugleich Schlusspunkt von Smiths aktueller Europatour - war geneigt, Rock'n'Roll-Zweiflern ein Stück des Glaubens an die Kunstform zurückzugeben. Die vielen strahlenden Gesichter am Ende der Show - manche mit Freudentränen in den Augen - mögen ein Indiz dafür gewesen sein.

"Patti Smith Quartet", so lautete die offizielle Bezeichnung des Acts: Das klingt ein bisschen akademisch, ein bisschen mehr nach Jazz oder Klassik als nach Punk. Und zweifellos ist sich Patti Smith des Umstands bewusst, dass sie ein historisches Erbe zu verwalten hat - und dass ihre Songs und ihre Biografie, die ihren Fokuspunkt in der New Yorker Bohème der 1970er Jahre hat, mittlerweile Teil eines Kanons sind.

Rock ist tot Dennoch war in den gut einenhalb Stunden davor auffallend oft vom Tod die Rede gewesen. Nirvana-Frontman Kurt Cobain, dem Patti Smith das Lied "About A Boy" sowie ein feuriges Cover des Hits "Smells Like Teen Spirit" widmete: tot, seit 30 Jahren. Smiths eigener Ehemann Fred "Sonic" Smith, Gitarrist der Band MC5: tot, kurz nach Cobain im Jahr 1994 gestorben. Die Sängerin widmete ihm das Lied "Summertime Sadness", seinerseits ein Cover der Pop-Croonerin Lana del Rey aus dem Jahr 2012. Davor "Cash", ein Tribut an Johnny Cash, geschrieben nach dessen Tod 2003. Zwischendurch, als sich Smith kurz hinter die Bühne zurückzog, ein Cover von "Fire", dem Klassiker von Jimi Hendrix - auch er schon lange tot, natürlich.

Dass Smith bei all den Nachruf-Songs dennoch eine so positive, vorwärtsgewandte Stimmung verbreiten konnte, lag natürlich an ihrer eigenen Präsenz und Tiefgründigkeit: Seht her, schien sie zu sagen, wir sind alle Teil eines großen Kontinuums, es gibt ein Davor und Danach, alle gehören dazu. Es hilft gewiss, dass Smith sich selbst stets mehr als Poetin denn als Popstar definierte, ihre Refenzgrößen waren stets Arthur Rimbaud, der skandalumwitterte Dichter des 19. Jahrhunderts, dessen Haus Smith 2017 kaufte, und die Beat-Poeten der 1950er. Lyrik lebt Anders als bei früheren Auftritten, wo sie auf der Rockbühne auch schon mal einen Lyrikband zückte, blieb Smith in Wien innerhalb des Rock-Universums - freilich nicht, ohne jedes Wort mit großer Deutlichkeit und großer Geste zu formen und in den Sommerabend hinauszuschicken. Ja, eine Geschichte über einen hundertjährigen Kapitän, den Smith angeblich einst in Wien getroffen haben will, zeigte ihre Erzählqualitäten, Literaturnobelpreisträger Bob Dylan - Smith war bei der Verleihungszeremonie aufgetreten - wurde als einer der wenigen lebenden Referenzgrößen mit "Man in the Long Black Coat" herbeizitiert. Doch es gab auch die Hits: "Because the Night", "Redondo Beach", "Dancing Barefoot".

© EPA/SALVATORE DI NOLFI

Das Quartett spielte alles höchst dynamisch und aufgeräumt: Insbesondere Smiths Sohn Jackson an der Leadgitarre tat sich als Virtuose hervor, die Sounds, die er aus seiner völlig un-punk-mäßig hoch gehängten Telecaster-Gitarre holte, strotzten vor Effekten, passten sich aber doch auch sehr uneitel an den Patti Smiths Vortrag an. Rock-Nostalgiker konnten hier die akademische Balsamierung und fehlenden Rotz beklagen - hätten aber auch zugeben müssen, dass man Smiths Musik selten so klar und transparent gehört hat. Solidarität ja, Agitation nein Bleibt die politische Botschaft, um die die Rock-Ikone bisher nie verlegen war: 2021 hatte sie, gemeinsam mit Pink-Floyd-Problembär Roger Waters und rund 600 anderen, ihre Unterschrift gegen einen Boykottaufruf israelischer Kulturinstitutionen gesetzt. In Wien zog sie in einer Ansage eine Parallele zu dem Song "Ghost Dance", den sie 1978 indigenen Amerikanern gewidmet hatte, und all denen, die "heute Flüchtlinge in ihrem eigenen Land" seien. Später spielte sie den 2004 geschriebenen Song "Peacable Kingdom" und widmete ihm "dem palästinensischen Volk".