Viel mehr als ein Reggae-Musiker

"Ich bin gar nicht nur Reggae, ich bin viel mehr", sagte der Musiker einmal in einem Interview. Und das zeigt Patrice auch gerne, wenn er jamaikanische Reggae-Klänge mit Funk, HipHop, Neo-Soul und R'n'B vermischt. Um den Sound seines neuen Werkes zu verdeutlichen, hat der mittlerweile in Paris lebende Musiker einen Kurzfilm im westafrikanischen Sierra Leone, der Heimat seines Vaters, gedreht. Darin flüchtet ein Mann namens Tunde vor seinen Ängsten, die von einer ihn jagenden Gruppe aufgebrachter Männer symbolisiert wird. Die Flucht misslingt jedoch und der Protagonist wird als kleiner Junge wiedergeboren, der sich nun seiner Scheu stellen muss. Währenddessen hört man den kostenlosen Track "Alive" in dem es passenderweise heißt: "I have risen from the dead".

Die Single " Cry Cry Cry" aus dem Album ordnet Patrice dem Genre des "Sweaggy-Sound" zu. Eine Hommage an die Zeit, als Reggae auf Punk traf und dadurch eine musikalische Rebellion ausgelöst wurde.