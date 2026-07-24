Musikkritik ist in den meisten Fällen Aufführungskritik – hier, nach einer konzertanten Aufführung in der Kollegienkirche im Rahmen der Ouverture Spirituelle der Salzburger Festspiele, braucht es jedoch auch eine kurze Werkkritik.

Die Oper „Passion“ von Pascal Dusapin, uraufgeführt 2008 in Aix, denkt „Orfeo“ von Monteverdi, die Geschichte vom Sänger, der seine von der Schlange gebissene Eurydike aus der Unterwelt zurückholen will, weiter. In zehn Abschnitten geht es um Leidenschaften, Liebe, Schmerz, Angst etc. Und es ist nicht so klar, ob die Frau hier überhaupt gerettet werden will. Auch der Mann kehrt letztlich nicht zurück.