"Parsifal" an der Staatsoper: Neuregelung des Karfreitagszaubers

Das Ganze (und vieles, vieles mehr) ist verpackt in außergewöhnlich wundervolle Musik, die Anfang und Ende ist, und wenn das an das Alpha und das Omega erinnert, dann ist das kein Zufall: Wagner hat in seinem letzten Bühnenwerk vieles der Operngeschichte beendet und anderes vorauspräsentiert. Diese Musik ist auch als Liebeserweckung bezüglich des Operngenres an sich bestens geeignet. Dafür lohnt es sich, die mentale Fünfeinviertelstundenhürde zu nehmen; und es war am Donnerstagabend in der Staatsoper eh kürzer als angekündigt.

Dirigent Valery Gergiev war in weniger als fünf Stunden fertig. Wer angesichts eines beim Russen zu erwartenden Klangspektakels mit angelegten Ohren kam, konnte die aber nach und nach wieder ausklappen.

Gergiev bot einen grüblerischen, erlösungszögerlichen „Parsifal“, der kontrollierte Detaildramaturgien über das musikalische Durchputzen stellte. Das war in Hinblick auf die bei so langen Aufführungen wichtige Aufmerksamkeitsökonomie gut; man kam als Hörer nicht ins riskante Ausruhen, das oft ja auch im Ausklinken endet.

Es versagte aber dem Publikum jenes Bade, das sich auch Amfortas zur Linderung seiner Schmerzen erbat; diesfalls halt im sonst oft warm eingeschenkten Wagnerklang. Der wurde hier momentweise schockgefroren.