"Paris, Texas"-Schauspieler Dean Stockwell mit 85 Jahren verstorben

Der US-Charakterdarsteller Dean Stockwell ist tot. Der einstige Kinderstar verstarb am Wochenende laut dem Branchenblatt "Deadline" im Alter von 85 Jahren. Am 5. März 1936 in Los Angeles zur Welt gekommen, spielte der junge Stockwell bereits 1948 in Erfolgen wie "The Boy With Green Hair" oder 1950 neben Errol Flynn in "Kim". Aber auch im Erwachsenenleben war Stockwell als Schauspieler erfolgreich und gewann unter anderem zweimal den Darstellerpreis in Cannes.

Sowohl der Kriminalfilm "Der Zwang zum Bösen" (1959) als auch "Eines langen Tages Reise in die Nacht" (1962) brachten ihm die Cannes-Ehren ein. Nach Erfahrungen als Hippie und Aussteiger, kehrte er dann wieder ins Filmgeschäft zurück und drehte unter anderen mit Dennis Hopper, Bruce Dern, Rip Torn und anderen Ikonen der Gegenkultur. Es folgte eine weitere Episode abseits der Kinoträume, war Stockwell in den 80ern doch vornehmlich als Immobilienmakler tätig.