"Parfum": Der Blick in die Abgründe der Menschen

Der Mord an einer rothaarigen Tänzerin und besondere Tatzeichen am Opfer führen in „ Parfum“ (22 Uhr, ZDFneo) Profilerin Nadja Simon ( Friedericke Becht) zu fünf früheren Internatsschülern. Die hatten sich mit Süskinds Bestseller und der Idee der Manipulation durch Düfte beschäftigt - was nicht ohne Folgen bleibt. Friedericke Becht über Sehnsüchte, das Frauenbild in dieser Crime-Serie und "Ermittler-Kollege" Juergen Maurer.

KURIER: Was ist Nadja Simon für eine Figur?

Friederike Becht: Nadja Simon ist eine taffe Kriminalbeamtin, die sich zur Fallanalytikerin weitergebildet hat. Sie ist nicht auf den Mund gefallen und kommt in der männerdominierten Welt der Polizei gut klar. Auf den ersten Blick wirkt sie stark und unnahbar, vielleicht auch, weil sie das ausstrahlen will. Hinter dieser Fassade ist da aber viel mehr. Das ermöglicht ihr nachzuvollziehen, was die Täter treibt. Ihr selbst bringt es aber auch ein Verlassenheitsgefühl, das sie in Fallen tappen lässt, in die einsame und zerrissene Menschen wie sie tappen.

Diese Falle ist Staatswanwalt Grünberg, den Wotan Wilke Möhring spielt. Diese Affäre tut keinem von beiden gut, trotzdem lässt sie sich darauf ein. Warum?

Becht: Ich glaube, sie wünscht sich etwas Heiles in ihrem Leben. Einen Mann, der an ihrer Seite steht, jemanden, dem sie vertrauen kann. Ich wüsste aber gar nicht, ob sie damit umgehen kann, denn geprägt ist ihr Leben durch anderes. Das mit Grünberg ist nun wieder etwas Instabiles. Wie das so oft ist, man begibt sich in Dinge, die man noch nicht geknackt hat, und dann dreht man sich im Kreis.