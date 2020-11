Otto-Mauer-Preis geht an Barbara Kapusta

Die 1983 in Niederösterreich geborene und in Wien lebende Künstlerin Barbara Kapusta erhält den Otto Mauer Preis 2020. Die mit 11.000 Euro dotierte Auszeichnung, die heuer zum 40. Mal vergeben wird, zeichnet das gesamte bisherige Werk einer Künstlerin oder eines Künstlers unter 40 Jahren aus. Die Überreichung findet am 2. Dezember im Erzbischöflichen Palais statt.

Kapusta war im Wiener Ausstellungsgeschehen zuletzt in einigen Überblicks-Formaten als aufstrebendes Talent aufgefallen - etwa in der Schau "Destination Wien" in der Kunsthalle Wien (2015) und der Gruppenschau "Über das Neue" im Belvedere 21 (2019). Die Kunsthalle Wien kam in Themenausstellungen zu Technisierung und Körperlichkeit mehrfach auf Kapusta zurück - in "The Promise of Total Automation" (2016) und "Hysterical Mining" (2019). Sie ist auch in der (derzeit geschlossenen) Schau "New Views on Same-Olds" im Schauraum der Akademie der bildenden Künste präsent, ihre Galerie Gianni Manhattan zeigt ab 5. Dezember neue Arbeiten. Doch auch international stellte Kapusta bereits aus, u.a. in London und Paris.