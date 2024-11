Otto-Mauer-Preis geht an Künstlerin Cäcilia Brown

Die in Frankreich geborene, in Wien und Niederösterreich lebende Künstlerin Cäcilia Brown erhält den heuer zum 44. Mal vergebenen Msgr. Otto Mauer-Preis für bildende Kunst. Die Auszeichnung, die an den kunstsinnigen Domprediger Otto Mauer (1907-1973) erinnert, gilt als prestigeträchtige Auszeichnung für heimische Kunstschaffende bis 40.

Cäcilia Brown wurde 1983 in Sens geboren und wuchs in Salzburg auf. 2004 bis 2011 studierte sie Performative Kunst und Bildhauerei / Film bei Harun Farocki und Monica Bonvicini an der Akademie der bildenden Künste Wien. 2009 bis 2016 war sie Kunstvermittlerin im Atelier im Kindermuseum Zoom in Wien. Einzelausstellungen hatte sie bisher u.a. in der Gabriele Senn Galerie Wien.