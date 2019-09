Osterfestspiele: Thielemann und Ruzicka irritiert

Dirigent Christian Thielemann und der noch amtierende Intendant der Osterfestspiele Salzburg, Peter Ruzicka, zeigten sich am Mittwoch enttäuscht über die angekündigte Neuausrichtung unter dem designierten Leiter Nikolaus Bachler ab 2023. Er wolle anmerken, „dass es bedauerlich ist, dass ein erfolgreiches Festivalmodell in dieser Art und Weise beendet wird“, so Ruzicka via Aussendung.

„Es ist zudem durchaus befremdlich, wie man mit einem der bedeutendsten Dirigenten unserer Zeit und einem Spitzenorchester umgeht, die 2013 noch - zurecht - als 'Retter der Osterfestspiele' gefeiert wurden“, bezog sich der Festivalmanager auf die Entscheidung, den Vertrag der Staatskapelle Dresden unter Christian Thielemann nach 2022 beim Festival auslaufen zu lassen.