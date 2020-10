Oskar Roehlers Fassbinder-Film: Gefallene Götter

Roehler rückt seinem ehemaligen Idol nicht in Form eines herkömmlichen Bio-Pics zu Leibe, sondern versucht eine Annäherung durch das Eintauchen in dessen Bilderwelten. Um die melodramatische Artifizialität von Fassbinders Arbeiten zu betonen, drehte Roehler ausschließlich im Studio: „Er ist jemand, der sowohl sehr reale als auch künstliche Welten geschaffen hat. Und ich finde es interessant, im Studio zu drehen. Mit meinen 61 Jahren habe ich gelernt, dass wir uns einfach immer in Kulissen bewegen, die, je nachdem, wie man sich fühlt, schön aussehen und prachtvoll sind. Aber wenn man am Telefon erfährt, dass man Lungenkrebs hat, dann bricht die Kulisse in sich zusammen. Ich habe das fragile Leben von Fassbinder, die hoch komplizierte Psyche und die hohe Sensibilität, die er hat, am besten im Studio darstellen können.“