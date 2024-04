Oska: Von Schlangenbeschwörern in Austin zu Coldplay in Wien

„Dort gab es eine große Diskrepanz zwischen den einzelnen Konzerten. Manche liefen super, aber bei anderen musste ich in meiner Trickkiste kramen, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich habe Coversongs eingeworfen, die sie mitsingen konnten, und Schmähs geführt, dass sie nach vorne kommen. Bei einem anderen waren die Leute erst sehr laut, haben nur miteinander geredet. Aber am Schluss sind sie im Halbkreis vor mir am Boden gesessen und haben doch zugehört.“ Das schönste Konzert in Austin war in der Presbyterian Church. „Dorthin ist das Publikum wirklich wegen der Musik gekommen. Aber beim SXSW kommen eben Leute von Künstler-Agenturen und Plattenfirmen zum Networken zusammen. Es sind während des Tages Konferenzen, Vorträge und Konzerte auf 50 Bühnen in der ganzen Stadt. Da will man am Abend in einem Club auch mal nur plaudern, und Musik ist nicht die Priorität.“