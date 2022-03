Singer/Songwriterin Oska hat trotz Pandemie Europa erobert

„Der Song entstand zu Beginn der Pandemie“, erinnert sich Oska im KURIER-Interview. „Ich habe mich dabei auf das Gedankenspiel eingelassen, was wäre, wenn die Welt jetzt untergeht. Nicht wegen Corona – es gibt mit dem Klimawandel diesbezüglich ja vieles, was nicht so gut läuft. Ich habe mich gefragt, was wären die letzten Gespräche? Würde das Paar Edith Piaf hören, die anstatt ,Je Ne Regrette Rien’, also ,Ich bereue nichts’, singt, dass es ihr leidtut? Würden sie sich fragen: Hätten wir mehr aus der Chance machen sollen, auf diesem wunderbaren Planeten zu leben?“