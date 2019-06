Oscarpreisträger László Nemes: Die Illusion der Hüte

KURIER: „Sunset“ handelt von der Suche einer jungen Frau nach ihrem Bruder kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Sie erzählen komplex, manchmal fast verwirrend, und lassen viele Fragen offen. Warum?

László Nemes: Weil ich will, dass die Zuseher ebenfalls Teil dieses Rätselspiels werden. Der Film ist ein Mysterium, ein Labyrinth, und ich hoffe, dass am Ende auch das Publikum seinen eigenen, ganz persönlichen Sinn darin findet. Írisz, die Hauptfigur, hat sich selbst verloren und muss sich und ihren Bruder wieder finden. Ich vertraue darauf, dass die Zuseher die Hinweise lesen und die Lücken für sich füllen können. Mir ist klar, dass Filme das üblicherweise nicht von ihrem Publikum erwarten, aber es ist eben meine Art und Weise, die Grenzen des Filmemachens zu erweitern.

In „Son of Saul“ schränken Sie die Kamera-Perspektive ganz auf die Hauptfigur ein und lassen dadurch die Umgebung im Unscharfen. Es ging Ihnen darum, die Gräuel des KZs nicht zu bebildern. Warum verwenden Sie in „Sunset“ diese ästhetische Methode noch einmal?

In „Son of Saul“ war es tatsächlich eine ethische Notwendigkeit, keine konkreten Bilder aus dem Konzentrationslager zu liefern, weil das unmöglich ist. Alles sollte sich in den Köpfen der Zuseher abspielen. In „Sunset“ wiederum geht es um eine Frau, die sich völlig in einem Labyrinth verloren hat. Wir folgen ihr dabei, wie sie eine sehr unsichere, gefahrvolle Reise antritt. Sie hat einen sehr eingeschränkten Blick – und ich wollte einen Film über genau diesen eingeschränkten Blick machen. Wir bilden uns heute immer ein, dass wir einen sehr objektiven, umfassenden Blick auf die Welt haben, aber ich bin an einer sehr subjektiven Erfahrung interessiert. Írisz bleibt so vielen Dingen gegenüber blind, die sie einfach übersieht. Insofern sind die Ansätze in „Son of Saul“ und „Sunset“ vielleicht ähnlich, aber nicht identisch.