"Selma": Streitfall für die Oscar-Academy

Das Gegenteil von dem, was DuVernay beabsichtigte, die King nicht als "Denkmal", sondern "emotional" und als "interessanten Menschen" erzählen wollte: "Mir schien es als beste Idee, mich zeitlich einzuschränken, ähnlich wie Spielberg bei , Lincoln‘ . Wenn mein Film anfängt, hat King bereits seine ,I have a dream‘-Rede gehalten und bekommt gerade den Nobelpreis. Eigentlich hätte er alle Karriere-Optionen, doch er entscheidet sich dafür, zurückzukehren – auf die Straße und zu seinen Mitstreitern. Ich finde, da erfährt man sehr viel darüber, was er für eine Art von Mensch war."