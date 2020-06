Die Oscars im Zeichen des Stummfilms

Privat sind sie eng befreundet, doch in der Oscar-Nacht stehen sie einander heuer als Konkurrenten gegenüber: George Clooney und Brad Pitt, Hollywoods schöne Vorzeige-Männer, sind erstmals gemeinsam für einen Oscar nominiert – und zwar in der begehrten Hauptkategorie Bester Schauspieler. Während Clooney mit seiner Rolle als angeschlagener Familienvater in Alexander Paynes Tragikomödie „The Descendants“ antritt, geht Brad Pitt als Baseball-Trainer für den von ihm auch selbst produzierten Film „ Moneyball“ an den Start.

Einer wird gewinnen – und wenn sie Pech haben, keiner von beiden, sondern womöglich ein bisher unbekannter Neuling aus Frankreich: Als großer Favorit der heurigen Oscar-Verleihung wird Jean Dujardin gehandelt, jener Mann, der mit beredter Miene in dem weltweit gehypten Stummfilm „The Artist“ praktisch über Nacht zum internationalen Star mutierte.