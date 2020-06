Zwei Tragikomödien als Favoriten bei der großen Oscar-Schlacht

Ansonsten tummeln sich in der Kategorie Bester Film unter anderem noch zwei brave Brit-Dramen: "Die Entdeckung der Unendlichkeit" mit Eddie Redmayne als genialem Physiker Stephen Hawking im Rollstuhl; und "The Imitation Game", mit "Sherlock"-Star Benedict Cumberbatch als für seine Homosexualität in den Tod getriebener Computer-Erfinder Alan Turing.

Wer den Oscar will, muss leiden, heißt es gerne, wenn es darum geht, den Favoriten für bestes Schauspiel zu prognostizieren. Wer physische und/oder psychische Herausforderungen überzeugend spielt, hat gute Chancen. Diese Milchmädchen-Rechnung hat sich in der jüngeren Oscar-Geschichte bewährt: Matthew McConaughey fastete sich als HIV-Infizierter in "Dallas Buyers Club" zum Gerippe – und gewann den Oscar. So gesehen würden sich heuer Cumberbatch und Redmayne für den Preis anbieten; wenn nicht letztlich doch Michael Keaton – einst " Batman", jetzt "Birdman" – das Goldmännchen an sich reißt.

Bei den Frauen setzt sich wahrscheinlich die weitgehend respektierte Julianne Moore als beste Schauspielerin durch – als Alzheimerkranke in "Still Alice".

Und was bringt der Oscar den Gewinnern? Sind es nicht letztlich die Einspielquoten, die in Hollywood zählen? Ja und nein.

Eine Oscar-Nominierung oder gar ein Gewinn steigert Einspielergebnisse; schafft grünes Licht für Projekte; nimmt Einfluss darauf, welche Talente engagiert werden.

Apropos Talent: Auch der neue Oscar-Moderator Neil Patrick Harris muss sich einer harten Konkurrenz stellen. Die lustige Ellen DeGeneres hat im Vorjahr mit ihrer Pizza-Bestellung und dem Selfie-Schmäh die Latte besonders hoch gelegt.