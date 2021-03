Oscar-Verleihung wird heuer in Hongkong nicht übertragen

Erstmals seit 52 Jahren wird die Verleihung der Oscars in Hongkong heuer nicht im Fernsehen übertragen. Das meldet die Hongkonger Zeitung The Standard. Grund dafür dürfte sein, dass sich Chloe Zhao, aus China stammende Regisseurin des Favoriten „Nomadland“, kritisch über China geäußert hatte, und dass „Do Not Split“, ein Film über die Proteste des Jahres 2019, als beste Doku im Kurzformat nominiert ist.

Der Medienkonzern TVB hat laut The Standard die Oscar Gala seit 1969 jedes Jahr auf seinem englischsprachigen Kanal "Pearl" übertragen. Für die am 26. April angesetzte Übertragung habe er aber keine Rechte erworben, hieß es seitens des Konzerns. Es sei eine "rein kommerzielle Überlegung" gewesen, die Oscarverleihung nicht zu senden.

Unvorteilhaft

Dass die chinesischen Behörden mit der Oscar-Verleihung wenig Freude haben würden, war aber abzusehen gewesen. Die 35-minütige Doku "Do Not Split" taucht tief in die Proteste ein, die sich 2019 an einem neuen Auslieferungs-Gesetz entzündeten: Dieses hätte Chinas Zugriff auf die mit Sonderrechten ausgestattete Sonderverwaltungszone ermöglicht und erlaubt, kritische Stimmen in Hongkong und anderen Ländern zum Verstummen zu bringen. Der norwegische Regisseur der Doku, Anders Hammer, möchte mit seinem Film auf die Unterdrückung von Menschenrechten durch China aufmerksam machen.