Oscar-Verleihung: Studenten für Show gesucht

Der Hollywood-Komiker Seth MacFarlane, der im Februar erstmals die Oscar-Show moderiert, sucht Studenten als Helfer für die Show. Nach Mitteilung der Filmakademie in Beverly Hills am Freitag hat der Schöpfer der TV-Cartoon-Serie "Family Guy" Filmstudenten an der Universität von Los Angeles besucht und dort die Pläne für einen ungewöhnlichen Wettbewerb bekannt gegeben. Studenten werden dazu aufgefordert, bei den Oscar-Verleihern Videos einzureichen, in denen sie ihre Filmambitionen beschreiben.

Mindestens sechs Bewerber sollen am Ende als Trophäenträger zu der Preisverleihung eingeladen werden. Bisher waren Models im Einsatz, die die Oscar-Statuen auf die Bühne brachten, wo sie dann von Promis den Gewinnern überreicht wurden. Im vorigen Februar führte der Komiker Billy Crystal durch die Show. Es war sein neunter Auftritt als Moderator bei der Gala. Davor standen die Schauspieler James Franco und Anne Hathaway gemeinsam als Gastgeber auf der Bühne. Die Oscar-Trophäen werden am 24. Februar 2013 zum 85. Mal vergeben.