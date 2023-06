Oscar-Preisträgerin und Politikerin: Glenda Jackson ist tot

Die romantische Engländerin

Zuvor hatte die Britin, die am 9. Mai 1936 als Glenda May Jackson in Birkenhead im Nordwesten Englands geboren wurde, am Theater und bald darauf mit kleineren Film- und Fernsehrollen auf sich aufmerksam gemacht. Mit 16 hatte sie die Schule verlassen und war nach London gezogen, wo sie ein Stipendium an der Londoner Royal Academy of Dramatic Art ergatterte. 1957 gab sie ihr Bühnendebüt, ab 1964 gehörte Jackson mehrere Jahre zum Ensemble der berühmten Royal Shakespeare Company.

Nach dem Durchbruch in Hollywood wurden die 70er Jahre zu Jacksons Jahrzehnt. 1975 spielte sie in "Die romantische Engländerin" auch an der Seite des - kürzlich verstorbenen - österreichischen Schauspielers Helmut Berger.

➤ Mehr dazu: Schauspielstar Helmut Berger kurz vor 79. Geburtstag gestorben