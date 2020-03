Oscar-Preisträgerin Hildur Guðnadóttir kommt zum donaufestival

Die am 1 und am 2. Mai jeweils um 12 Uhr über die Bühne gehende Inszenierung des gespenstischen Soundtracks zur gefeierten TV-Miniserie " Chernobyl" der Oscar-Preisträgerin Hildur Guðnadóttir (featuring Chris Watson und Sam Slater) findet im niemals in Betrieb gegangenen Atomkraftwerk Zwentendorf statt und basiert auf Field Recordings in einem aufgelassenen Atomkraftwerk in Litauen. Für dieses Konzert sind Zusatzticket zum Tages- bzw. Mehrtagespass notwendig.

Die Performance CBM 8032 AV des Musikers und Sounddesigners Robert Henke feiert am 1. Mai im Audi Max der Donau-Universität Krems die pulsierenden Sounds von fünf Commodore-Computern aus dem Jahr 1980.