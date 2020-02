Der neue Star der Filmmusik: Hildur Guðnadóttir

Die isländische Musikerin Hildur Guðnadóttir räumt seit Wochen alles ab: Golden Globe, Emmy, Grammy und nun darf sie sich auch einen Oscar in ihre Sammlung stellen. Sie ist die erst dritte Frau in der Geschichte der Academy Awards, die in der Kategorie "Beste Filmmusik" ausgezeichnet wurde. Die 37-Jährige komponierte die düstere Filmmusik für Todd Philips' Psycho-Comicthriller "Joker".

Mit ihrem Cello gibt die Komponistin dem eskalierenden Wahnsinn der Hauptfigur Arthur Fleck ( Joaquin Phoenix) einen Klang. Damit gewann die mit ihrem Sohn in Berlin Kreuzberg lebende Guðnadóttir außerdem bei den Golden Globes in der Kategorie "Best Original Score/Motion Picture", bei diesem Award war sie die erste Frau überhaupt, die diesen begehrten Preis als einzelne Komponistin erhielt.

In ihrer Oscar-Dankesrede sagte die 37-jährige Isländerin: "An alle Mädchen, Frauen, Mütter, an alle Töchter, die in sich drin die Musik sprudeln hören, bitte werdet laut. Wir müssen eure Stimmen hören."