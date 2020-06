Oscar-Gold heuer nur für Weiße

Aber die Verlautbarungen der Oscar-Akademie waren noch für weitere (böse) Überraschungen gut: Kein einziger schwarzer Schauspieler brachte es heuer zu einer Nennung in eine der Darstellerkategorien. Im letzten Jahr wurde die Kenianerin Lupita Nyong’o als beste Nebendarstellerin in Steve McQueens "12 Years A Slave" ausgezeichnet, heuer hingegen gingen alle 20 Nennungen an Weiße – ein Umstand, der in den sozialen Netzwerken für gerechte Empörung sorgt.Dabei hätte heuer theoretisch sogar eine afro-amerikanische Frau einen Rekord brechen und erstmals als schwarze Regisseurin in der Kategorie Beste Regie genannt werden können: Doch Ava Du Vernays Bio-Pic "Selma" – über den Bürgerrechtskämpfer Martin Luther King – schaffte diese Nennung nicht. "Selma" wurde zweimal nominiert – darunter für Besten Film –, nicht aber sein britischer Hauptdarsteller David Oyelowo.Kein WaltzDabei drängeln sich jetzt in der Kategorie Bester Hauptdarsteller gleich zwei Briten. Benedict Cumberbatch aus "The Imitation Game" rauft unter anderem mit seinem Landsmann Eddie Redmayne, der als Stephen Hawking in "Die Theorie der Unendlichkeit" gute Oscar-Chancen hat. Vorne mit dabei ist auch Michael Keaton, Ex-Batman, und versucht als "Birdman" sein Comeback. Österreicher spielen keine Rolle: Christoph Waltz wurde nicht nominiert. In der Kategorie der besten Hauptdarstellerinnen gelangte die Französin Marion Cotillard überraschend auf die Shortlist, während Amy Adams – erst vor wenigen Tagen als beste Darstellerin mit einem Golden Globe geehrt – nicht einmal nominiert wurde. Weiters gehen als beste Schauspielerinnen Julianne Moore, Rosamunde Pike, Felicity Jones und Reese Whiterspoon ins Rennen.

Angelina Jolies zweite, handschriftenlose Regiearbeit "Unbroken" erhielt drei Nominierungen, nicht aber in den erhofften Kategorien Bester Regie und Bester Film. Auch Jake Gyllenhaal wurde nicht für "Nightcrawler", Clint Eastwood nicht für "American Sniper" nominiert. Und das " LEGO Movie" schaffte es nicht unter die besten Animationsfilmen.

Unter den besten Dokus wetteifert dafür Laura Poitras’ Snowden-Film "Citizenfour". Und um den Auslandsoscar kämpfen Argentiniens "Wild Tales" und " Timbuktu" von Abderrahmane Sissako.